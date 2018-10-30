FETÖ soruşturmasında 16 iş adamına hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan, aralarında iş adamlarının da yer aldığı 16 sanığa, 4 yıl 2 ay ile 10 yıl arasında değişen hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda görüldü.



Duruşmada aralarında iş adamlarının da bulunduğu tutuklu sanıklar Halil Korkmaz, Nuri Korkmaz, Mehmet Akif Gülhan, tutuksuz yargılanan İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Sami Gülhan, Ömer Erdoğan, Ahmet Büyükşekerci, Abdurrahman Özbahçeci, Bayram Gültekin, Ahmet Osman Başatlı, Süleyman Ünsal, Doğan Ünsal, Osman Büyükberber, Ülkü Seçilay Selman, Davut Ünsal, U.P. ve M.B. hazır bulundu.

Tutuksuz sanık Nagihan Boydak ise duruşmaya Ses ve Görüntü Biilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile katıldı.



Duruşmada iş adamı M.H'nin tanık olarak dinlenmesinin ardından, savcı mütalaasını açıkladı. Önceki celse mahkemeye sunduğu mütalaasını tekrarlayan savcı, tüm sanıkların "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmalarını, tutuklu sanıkların mevcut durumlarının devamını ve tutuksuz sanıkların da kaçma şüphesi nedeniyle hükümle birlikte tutuklanmalarını istedi.



Mahkeme heyeti tarafından son sözleri sorulan sanıklardan Halil ve Nuri Korkmaz, örgüte himmet verdikleri, kurban ve kurban derisi topladıkları iddialarının doğru olmadığını savundu.



Örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya maddi destekte bulunmadıklarını iddia eden sanıklar, 18 aydır tutuklu bulunduklarını ve suçsuz olduklarını öne sürerek tahliye ve beraatlerini istedi.



Örgütün okullarına çocuklarını gönderdiği, sosyal medya hesabından beğenide bulunduğu ve örgütün sohbetlerine katıldığı iddialarıyla yargılanan sanıklardan Nagihan Boydak ise örgüt üyeliği suçlaması, örgütün mütevelli heyeti toplantılarına katıldığı ve gizli tanık beyanlarında örgütte "abla" olarak görev aldığı iddialarını reddederek beraatini talep etti.



Diğer sanıklar da gizli tanık beyanları, örgüt liderinin talimatıyla Bank Asya'ya maddi destekte bulundukları, sohbetlerine katıldıkları ve çocuklarını bu örgütün okullarına gönderdikleri iddialarının doğru olmadığını öne sürerek beraatlerini istedi.



Mahkeme heyeti, sanık Bayram Gültekin'e, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 4 yıl 2 ay, sanıklar Nagihan Boydak, Abdurrahman Özbahçeci, Ahmet Büyükşekerci, Ahmet Osman Başatlı, Davut Ünsal, Doğan Ünsal, Osman Büyükberber, Ömer Erdoğan, Süleyman Ünsal ve Mehmet Akif Gülhan'a 6 yıl 3'er ay, sanıklar İbrahim Hakkı Gazezoğlu, Sami Gülhan ve Ülkü Seçilay Selman'a 7 yıl 6'şar ay, sanıklar Nuri ve Halil Kormaz'a ise 10'ar yıl hapis cezası verdi.



Sanıklar U.P. ve M.B'nin delil yetersizliğinden beraatine hükmeden heyet, tutuklu sanık Mehmet Akif Gülhan'ın tahliyesine, sanıklar Nuri ve Halil Korkmaz'ın ise tutukluluğunun devamına hükmetti.