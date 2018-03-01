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  3. 01 Mart 2018 21:58

FETÖ soruşturmasında 39 asker tutuklandı

FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturmada 39 asker tutuklandı.

FETÖ soruşturmasında 39 asker tutuklandı
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FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin, ankesörden iletişim kurduğu  belirlenenlere yönelik soruşturmada 39 şüpheli asker tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Türk Silahlı  Kuvvetleri (TSK) içerisindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt mensuplarıyla  ankesör veya sabit (kontörlü) hattan iletişim kurduğu tespit edilen şüphelilere  yönelik yürütülen soruşturmada gözaltına alınan ve hakimliğe sevk edilen 41  askerden 39'unun tutuklanmasına karar verildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca,  FETÖ'nün TSK içindeki yapılanmasında yer alan ve örgüt içerisinde ankesör veya  sabit (kontörlü) hattan iletişim kuranlara yönelik soruşturma kapsamında  gözaltına alınan ve tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen, aralarında  muvazzaf askerlerin de bulunduğu 41 şüphelinin ifade işlemleri sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, 39 şüphelinin ''silahlı terör örgütüne üye olmak''  suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, iki şüphelinin ise adli kontrol  hükümleri uygulanarak serbest bırakılmasına hükmetti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında,  20 Şubat'ta FETÖ'ye mensup olduğu, ankesörlü ve sabit telefon hatları üzerinden  "mahrem imamlarla" iletişime geçtiği iddiasıyla haklarında gözaltı kararı  çıkarılan, aralarında 106'sı muvazzaf, 10'u emekli, 44'ü ihraç edilen asker de  bulunan 170 şüpheliden 122'si, İstanbul merkezli 38 ilde düzenlenen operasyon  sonucunda yakalanmıştı.

Geçtiğimiz hafta soruşturma kapsamında 42 kişi tutuklanmış, itirafçı  olan 6 şüpheli de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.  Son kararla birlikte soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı  81'e, serbest kalanların sayısı ise 8'e çıktı.

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