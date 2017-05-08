FETÖ soruşturmasında yeni ayrıntı !

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Deniz Yaveri Yarbay Şafak Deliacı'nın İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildiği yer aldı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayındaki faaliyetlere ilişkin hazırlanan iddianamede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eski Deniz Yaveri Yarbay Şafak Deliacı'nın, İstanbul'a gitmek üzere görevlendirildiği kaydedildi.



İstanbul'a gitmekle görevlendirildi



Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianameye göre, yaverlerinin darbeden önce Cumhurbaşkanlığı eski Başyaveri Albay Ali Yazıcı başkanlığında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yerin öğrenilmesine yönelik toplantı yaptığı belirtildi.



İddianamede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Deniz Yaveri Yarbay Deliacı'nın, 14 Temmuz 2016'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Başyaverlik birimindeki toplantıda İstanbul'a gitmekle görevlendirildiği bildirildi.



Her biri görev aldı



Toplantıya, eski Başyaver Albay Yazıcı'nın yanı sıra Deniz Yaver Deliacı, Hava Yaver Binbaşı Erkan Kıvrak, Kara Yaver Mete Semercioğlu'nun katıldığı, Jandarma Yaver Binbaşı İsmail Terzi'nin izinde olduğu için katılamadığı kaydedilen iddianamede, eski Başyaver Yazıcı'nın yaverler arasında iş dağılımı yaptığı, buna göre Hava Yaver Binbaşı Kıvrak'ı Antalya'ya, Deniz Yaver Yarbay Deliacı İstanbul'a gitmek üzere görevlendirdiği, Kara Yaver Semercioğlu'nu ise Ankara'da kalması ve buradaki işleri takip etmesini kararlaştırdığı aktarıldı.



İddianamede, toplantıya katılan yaverlerin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yerin öğrenilerek Cumhurbaşkanına suikast için oluşturulan ekibe bildirilmesi ve Başbakan Binali Yıldırım'ın bulunduğu yerin öğrenilmesine ilişkin karar aldıkları, böylece Cumhurbaşkanı ve Başbakan'ın darbe teşebbüsünün başladığı anda bulunma ihtimallerinin olduğu tüm yerlere bizzat gitmek üzere her birinin görev aldığına yer verildi.



Bilgileri suikast ekibine aktarmışlar



Darbe girişiminin olduğu 15 Temmuz 2016'da Hava Yaver Binbaşı Kıvrak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bulunduğu yeri öğrenmek için Kara Yaver Yarbay Semercioğlu'nun ise hem Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hem de Başbakan Yıldırım'ın bulundukları yeri öğrenmek için girişimlerde bulundukları, bu konuda bilgi alabilecekleri kişilerle telefon görüşmeleri yaptıkları belirtilen iddianamede, elde edilen bilgilerin eski Başyaver Albay Yazıcı'ya aktarıldığı bildirildi.



Şüpheli Deniz Yaver Yarbay Deliacı'nın tüm bu aşamalardan bilgisinin olduğu bildirilen iddianamede şu ifadelere yer verildi:



"Şafak Deliacı'nın, Cumhurbaşkanı ve Başbakanın İstanbul'da planlanan törenlere katılma ve tören öncesinde darbe teşebbüsünün gerçekleştirileceği 15 Temmuz gecesi İstanbul'da bulunma ihtimalleri karşısında onların İstanbul'daki yerlerini yerinde tespit ederek Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya bildirmek üzere İstanbul'a geldiği, 15 Temmuz darbe teşebbüsünü planlayan ve uygulayan Yurtta Sulh Konseyinin üyesi olan Başyaver Albay Ali Yazıcı tarafından darbe teşebbüsünün en önemli unsurlarından birisi olan Cumhurbaşkanına suikast için onun yerini ve İstanbul'da bir programa katılacak Başbakanın yerini öğrenmekle görevlendirildiği, bu görevi kabul ederek İstanbul'a gittiği, verilen göreve ilişkin telefon görüşümeleri yaptığı, elde ettiği bilgileri suikast için oluşturulan ekibe ulaştırılmasını teminen Başyaver Albay Ali Yazıcı'ya aktardığı ve darbecilerle birlikte hareket ettiği anlaşılmıştır."