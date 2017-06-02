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  3. 02 Haziran 2017 15:12

FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı

Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 FETÖ şüphelisi, sınırda hudut askerlerince yakalandı.

FETÖ şüphelileri sınırı geçemeden yakalandı
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Yunanistan'a kaçak geçmek isteyen 6 FETÖ şüphelisi, sınırda hudut askerlerince yakalandı.

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı hudut birlikleri, Meriç ilçesinde Avrupa'ya yasa dışı yoldan kaçma girişiminde bulunan aralarında çocukların da olduğu 10 kişiyi tespit etti.

Meslekten ihraç edilen ve haklarında arama kararı bulunan FETÖ şüphelileri doktor F.İ, astsubay H.K, öğretmenler Y.E, F.Ç, M.C ve H.C gözaltına alındı.

Şüphelilerin yanındaki 4 çocuk da hudut karakoluna götürüldü.

AA

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