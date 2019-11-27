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  3. 27 Kasım 2019 19:25

FETÖ şüphelisi eski binbaşı yakalandı

İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında aranan eski binbaşı Samsun'da yakalandı.

FETÖ şüphelisi eski binbaşı yakalandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında örgütün sözde TSK yapılanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kent merkezinde belirlenen adrese düzenlediği operasyonda, meslekten ihraç edilen eski binbaşı Mesut Z'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığı ile bağlandığı İstanbul'daki nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA

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