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FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçmadan yakalandı

FETÖ şüphelisi eski yarbay Yunanistan'a kaçmadan yakalandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya hazırlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi eski yarbay, yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Meriç ilçesi yakınlarında 1. derece askeri yasak bölgede Hudut Kartalları, yaptıkları devriye esnasında durumundan şüphelendikleri bir kişiyi yakaladı. Yunanistan’a kaçma hazırlığında iken Meriç ilçesi sınırlarında 1 kişiyi durduran Hudut Kartalları, kimlik tespiti yapmak üzere karakola götürdü. Kimlik tespiti yapılan şüphelinin FETÖ bağlantısının bulunduğu ve eski yarbay olduğunu tespit etmeleri üzerine şahıs gözaltına aldı. Gözaltına alınan eski yarbay E.E.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Etiketler yarbay fetö şüpheli
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