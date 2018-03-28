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  2. Güncel
  3. 28 Mart 2018 16:19

FETÖ şüphelisi saklandığı villada yakalandı

FETÖ şüphelisi olan ve aranan örgütün üst düzey yetkilisi olduğu iddia edilen kişi bir villada yakalandı.

FETÖ şüphelisi saklandığı villada yakalandı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na  (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi  olduğu değerlendirilen şüpheli, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde saklandığı villada  yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen  soruşturma kapsamında, Anadolu 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce "terör örgütüne üye  olmak" suçlamasıyla aranan ve örgütün üst düzey yöneticisi olduğu ileri sürülen  S.G'nin, Kocaeli'nin Gebze ilçesinde olduğu belirlendi.

S.G'nin Gebze Ovacık Mahallesi'nde bir villada saklandığını tespit  eden İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, düzenledikleri operasyonda şüpheliyi  gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen  şüpheli, Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

AA

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