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  3. 04 Nisan 2018 20:15

FETÖ taktik değiştirdi ! Oraya kaçıyorlar

Terör örgütü FETÖ, Türkiye'nin Kosova'da yaptığı operasyon sonrası Avrupa'daki önemli yöneticilerini Kanada'ya kaydırmaya başladığı öğrenildi.

FETÖ taktik değiştirdi ! Oraya kaçıyorlar
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Terör örgütü FETÖ, MİT'in Kosova’da 6 yöneticisine yönelik operasyonu sonrasında yeni önlemler almaya başladı. Örgütün Avrupa ülkelerinde deşifre olmuş kritik yöneticilerini Kanada’ya ve Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olacağını düşündüğü ülkelere kaydırmaya başladığı öğrenildi.

Haber7'nin haberine göre, MİT'in Kosova’da düzenlediği bir operasyonla FETÖ'nün 6 kritik ismini yakalayıp uçakla Türkiye’ye getirmesi FETÖ'de büyük paniğe ve korkuya neden oldu.

Kosova'daki MİT operasyonun görüntüsü ortaya çıktıdaha fazla video için
FETÖ lideri Gülen'in son konuşmasında örgüt üyelerine 'beni koruyun' talimatı vermesi sonrası örgüt yöneticilerinin en güvenilir ülke olarak belirledikleri Kanada'ya kaçmaya başladıkları iddia edildi. 

Deşifre olan örgüt üyelerinin Türkiye'nin operasyon yapmasının zor olduğunu düşündükleri İngiltere ve Fransa gibi ülkelere de kaçmak için harekete geçtiği belirtiliyor. 

6 FETÖ'cünün Türkiye'ye getirildiği Kosova operasyonu sonrası Abdullah Aymaz, Zekeriya Öz'ün de Almanya'dan kaçış planı yaptıkları iddialar arasında. 

Bir diğer iddia ise başta Almanya ve İngiltere olmak üzere AB ülkelerine iltica talebinde bulunan birçok FETÖ’cünün operasyon riskine karşı adres değişikliğine gittikleri yönünde. 

Haber7

kosova , kanada , fetö , avrupa
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