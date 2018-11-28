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  3. 28 Kasım 2018 09:51

FETÖ zanlıları da bedelli yolunda

Yaklaşık 700 bin kişinin başvurduğu bedelli askerlikten FETÖ soruşturmalarında şüpheli olarak adı geçenlerin de yararlandığı ortaya çıktı.

FETÖ zanlıları da bedelli yolunda
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İtirafçı olan ya da haklarında yeterli delil elde edilmeyen ve bu sebeple dolayı adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şüphelilerin, Başsavcılıklara başvurduğu belirlendi. Buna göre şüphelilerin adli kontrol kararının kaldırılması için yaptığı başvuru, savcılıklar tarafından kabul ediliyor. Şüpheliler hakkında adli kontrol kararı kısıtlı süreliğine kaldırılıyor. Askerlik görevini yapıp gelenlere 21 gün sonunda yeniden adli kontrol kararı uygulanmaya devam ediliyor. Bu süre sonunda soruşturması tamamlananlar, yargılandıkları mahkemelere de katılabiliyor.

Türkiye gazetesinden Ebru Karatosun’un haberine göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na adli kontrol kararının kaldırılması için şimdiye kadar 20’yi aşkın başvuru yapıldığı öğrenildi.

SAYI BELLİ DEĞİL

FETÖ sanıklarının askerlik görevini nasıl yapacağı, Emniyet teşkilatından ihraç edilen 10 bin polisle gündeme gelmişti. On yılını doldurmamış FETÖ iltisaklı polislerin askere alınması kararlaştırılmış, bunların silah verilmeden geri hizmette kullanılması konusunda mutabık kalınmıştı. Askerlik görevi yaptırılacak eski polislerin sayısının 2 bin civarında olduğu konuşulmuştu.

FETÖ sanıklarının da yararlandığı bedelli askerliğe başvurular 3 Ağustos’ta başladı. 1 Kasım’da süresi dolan bedelli için 672 bin 306 kişi müracaatta bulundu. Başvuruları onaylanan yükümlülerden 15 bin lira alındı. 21 günlük temel askerlik eğitimine alınan yüzbinlerce kişi terhis olmanın mutluluğunu yaşadı. Uygulamadan devletin kasasına yaklaşık 10 milyar lira girdi. 672 bin 306 kişiden kaçının FETÖ şüphelisi olduğu ancak Adalet Bakanlığı’nın açıklamasıyla belli olacak.

Türkiye Gazetesi

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