FETÖ'cü albay MİT'i 6 yıl kandırmış

İddianamedeki ifadesinde 6 yıldır MİT’te çalıştığını söyleyen Kurmay Yarbay Ömür Y. hakkındaki suçlamaları reddederken savcılık, Akıncı kamera kayıtları ve diğer delillerle Yongacı’nın FETÖ üyesi olduğunu ve darbe girişimi gecesi aktif görev alanlar arasında bulunduğunu belirtti.

Milliyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre 15 Temmuz’da “Harekat planlaması var” denilerek Akıncı Üssü’ne çağrıldığını ve darbe ile bir ilgisi olmadığını söyleyen Kurmay Yarbayın iddialarını kamera kayıtları ve diğer deliller çürüttü. İdddianameye göre Ömür Y., FETÖ’nün en yoğun örgütlendiği yerlerden olan Hava Kuvvetleri’nin İstihbarat Başkanlığı’nda görev yaparken 2011’de MİT’e geçiş yaptı.

‘Yatakhanede yattık’

Darbe girişiminin bastırılmasının ardından Akıncı Üssü’nde sivil kıyafetlerle yakalanan Ömür Y. ifadesinde Albay Ali D.’un 15 Temmuz’da evine gelerek “Akşam bir harekât planlaması var, Akıncı’ya gelir misin?” dediğini söyledi. Ömür Y. ifadesinde şunları kaydetti: “Ben Akıncı’yı bilmiyordum. Saat 20.00 gibi sivil kıyafetlerle çıktım. Ali Albay ile sivil bir araçla Akıncı’ya gittik. Yemek odası gibi bir yere oturduk. Yarbay Bircan E. geldi. Dışarı çıkmak istedik ama buna müsaade edilmedi. MİT’ten birilerini aramak aklıma gelmedi. Yemekhane bölümünde iki kişi ellerinde haritalarla sürekli bir yerlerle konuşuyorlardı. Uçak seslerini duydum, Tuğgeneral Hakan E.’i gördüm. Akın Öztürk 3-4 defa gidip geldi. Ortada saçma sapan bir kalabalık vardı. Darbe görüntüsü yoktu. Televizyondaki haberleri gördüm. Telefonum vardı ama kimseye haber vermedim. Sabah 9-10 sıralarında teslim olup olmamayı tartıştık. ‘Üssü terk edin’ şeklinde anonslar duyduk. Silah almamız istendi ancak ben almadım. Polislerin gelmesini bekledik. Murat Ç. ile yatakhaneye girip yattık. Özel Harekat gelip bizi aldı.”

İddianamede, 207. sıradaki sanık olarak yer alan Ömür Y.’nın FETÖ üyesi olduğu, darbe günü ve gecesi yetkisi olmadığı halde Akıncı’da bulunduğu, darbecilerin verdiği görevleri yaptığı ve darbeye katıldığı belirtilerek cezalandırılması isteniyor.