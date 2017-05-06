CANLI MAÇ GALATASARAY ŞOKTA ! İKİNCİ GOL GELDİ...
Tudor'dan şaşırtan karar ! Kimse anlamadı...
Tudor'dan şaşırtan karar ! Kimse anlamadı...
Askeri araç şarampole yuvarlandı: 11 asker yaralı
Askeri araç şarampole yuvarlandı: 11 asker yaralı
Anneler, böyle yaparak bebeğinizi öldürmeyin
Anneler, böyle yaparak bebeğinizi öldürmeyin
Uyurken başucunuzdaki tehlike; bir bardak su !
Uyurken başucunuzdaki tehlike; bir bardak su !
Baykal cumhurbaşkanı adayını tarif etti
Baykal cumhurbaşkanı adayını tarif etti
Topbaş'ın damadının tahliyesiyle ilgili flaş gelişme
Topbaş'ın damadının tahliyesiyle ilgili flaş gelişme
İran Cumhurbaşkanı adayları diline Türkiye'yi böyle doladı
İran Cumhurbaşkanı adayları diline Türkiye'yi böyle doladı
FETÖ'den dolayı kaç kişi tutuklandı, kaç kişi gözaltına alındı ?
FETÖ'den dolayı kaç kişi tutuklandı, kaç kişi gözaltına alındı ?
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Mayıs 2017 17:45

FETÖ'cü diplomat çift kayıplara karıştı

FETÖ mensubu oldukları belirtilen çift, Yunanistan'ı terk ederek izlerini kaybettirdi.

FETÖ'cü diplomat çift kayıplara karıştı
A+ A-

Türkiye'nin Selanik Başkonsolosluğunda görev yapan ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye oldukları iddia edilen Türk diplomat çift, kayıplara karıştı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Selanik Başkonsolosluğunda muavin konsolos olarak görev yapan ve FETÖ mensubu oldukları belirtilen Muhammet T. ve Ceyda T. çiftine salı gününden bu yana ulaşılamıyor.

Pasaportları iptal edilen çiftin, Yunanistan'ı terk ettiği ve nerede olduklarının bilinmediği ifade edildi.

Çiftin, yaklaşık 18 aydır Selanik'te görev yaptıkları öğrenildi.

AA

kayıp , selanik , diplomat , yunanistan , fetö , çift