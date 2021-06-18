FETÖ'cü eski emniyet müdürü ve eşi yakalandı
Konya'da FETÖ üyesi olmak suçundan haklarında hapis cezası bulunan eski 4’üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ile eşi eski komiser N.T. yakalandı.
Her ikisi de meslekten ihraç edilen 4’üncü sınıf emniyet müdürü M.T. ve eşi komiser N.T’nin., yargılandıkları davada 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan verilen 6’şar yıl 3’er ay hapis cezaları onandı.
Bunun üzerine çalışma başlatan Konya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, M.T. ile eşi N.T.’nin kaldığı yeri tespit etti. Ekipler, düzenlenen operasyonla karı-kocayı yakaladı. Çiftin, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.
DHA
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