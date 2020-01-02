FETÖ'cü isimden skandal itiraf!

Ankara'da yakalandıktan sonra tutuklanan örgütün MİT'teki mahrem isimlerinden Yasin U, örgütün kozmik ofisine ilişkin çarpıcı bilgiler verdi. MİT'in diğer 3 mahrem imamı ile birlikte geçen aylarda Ankara'da yakalanarak cezaevine gönderilen Yasin U. 2016 yılı Ağustos ayından itibaren 'gaybubet' adı verilen FETÖ evlerinde saklandığını belirterek, örgütün istihbarat ofisi hakkında itiraflarda bulundu.

Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre; Yasin U. FETÖ'nün devletin kozmik bilgilerine erişim için 2013'te Ankara Çukurambar'da bulunan Vişnelik isimli rezidansta teknik bir ofis kurduğunu söyleyerek, kendisinin de ofisin sorumlusu olduğunu ifade etti. O dönemde MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilcisi olduğunu belirten Yasin U. kurulan sistemin uzak bilgisayar vasıtasıyla devletin istihbari bilgilerine bağlı olduğunu anlatarak şunları söyledi:

- Merkezde aynı anda 14 kişiyi dinliyorduk.

- Örgütün mahrem yapılanmasında görevli Seyfullah Şencan ve Mehmet Emin Kuşçu da bu ofiste yönetici vasfıyla görevlendirildi.

- Örgüt bu kozmik merkezde Türkiye genelinde herkesin detaylı istihbari verilerini temin etmeye başladı.

26 yıldır örgüt adına çalışıyor

Ankara'da FETÖ'nün kurduğu kozmik ofisin başındaki mahrem imam Yasin U, FETÖ ile 1993'te Konya'da Sabah Dershanesi öğretmenlerinin yönlendirmesiyle tanıştığını söyledi. 2012'de örgüt tarafından Adana iline MİT mahrem yapılanmasına öğretmen olarak atandığını söyleyen Yasin U. 2013'te ise MİT Mahrem Ankara Bölge Temsilciğine getirildi. Ve ardından da kozmik ofisi yönetti.





