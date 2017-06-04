FETÖ'cü Kanter'in babasının yer aldığı soruşturma genişliyor

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin "üniversite yapılanması"na yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 41 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 kişi daha yakaladı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.

MEHMET KANTER DE TEKİRDAĞ'A GETİRİLDİ

Bu arada soruşturma kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer şüphelileri yakalama çalışmaları devam ediyor.