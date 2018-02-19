''Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir''
''Suriye'yi durdurmak, Nusra'yı desteklemektir''
Afrin Harekatı için uyarı: ''İtibar etmeyin''
Afrin Harekatı için uyarı: ''İtibar etmeyin''
20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
20 ilde FETÖ operasyonu: Çok sayıda asker gözaltında
Advertorial
İlk 2 ay %50 indirim fırsatını kaçırmayın !
Arabada cinsel ilişkiye giren çift ölü bulundu !
Arabada cinsel ilişkiye giren çift ölü bulundu !
Rusya ABD'ye resti çekti: ''Derhal o bölgeden...''
Rusya ABD'ye resti çekti: ''Derhal o bölgeden...''
Diyarbakır'da çocukların bulduğu cisim patladı !
Diyarbakır'da çocukların bulduğu cisim patladı !
Trump için şok iddia ! ''Garson kızla cinsel ilişkiye...''
Trump için şok iddia ! ''Garson kızla cinsel ilişkiye...''
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Şubat 2018 21:48

FETÖ'cü savcının amcasından bakın ne çıktı !

FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın kiraladığı kasanın içinden 100 kilogram altında çıktı.

FETÖ'cü savcının amcasından bakın ne çıktı !
A+ A-

FETÖ firarisi eski savcı Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, eşinin ve kardeşinin sahte kimlikle kiraladığı banka kasasında 100 kilogram altın ele geçirildi

Isparta Cumhuriyet  Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'ye yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, "17-25  Aralık kumpası"nı kuran savcılardan FETÖ mensubu meslekten ihraç edilen firari  Muammer Akkaş'ın amcası Faruk Akkaş'ın, örgütün mütevelli heyet yapılanmasında  bulunduğu, örgüte ait bir okulun da yönetim kurulu üyesi olduğu tespit edildi.  

Soruşturmada, Akkaş'ın eşi ve kardeşinin bir bankada sahte kimliklerle  kiraladıkları kasada altın sakladıkları belirlendi. Harekete geçen emniyet  ekipleri, düzenledikleri operasyonda kasada saklanmış 100 kilogram altın ve  Akkaş'ın alacaklısı olduğu 70 çek yaprağını ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı bulunan Akkaş ise bugün Antalya'da düzenlenen  operasyonla gözaltına alındı.

amca , altın , firari , fetö , kilogram , savcı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM