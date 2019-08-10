FETÖ'cüden kumpas itirafı

Fethullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) Hava Kuvvetleri’ndeki astsubay yapılanmasından sorumlu sivil imamlarına yönelik soruşturmada A.B. isimli kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne giderek itirafçı oldu. 82 sayfalık ifade veren ve tüm irtibatlarını anlatan A.B. 2011 yılından itibaren örgütün Hava Kuvvetleri astsubay yapılanmasında görev yapmaya başladığını, daha sonra “müdür” seviyesine kadar yükseldiğini kaydetti. A.B, ifadesi sırasında subay-astsubay ve sivil imamlardan oluşan 153 kişiyi de teşhis etti. Birçok olayı anlatan A.B. ifadesinde FETÖ’nün İzmir’deki askeri casusluk kumpasını nasıl hazırladığına ilişkin kritik bilgiler verdi:

4 2011 veya 2012 yılında Selim kod adlı Mehmet Emin Yıldız, Pozitif AŞ ofisine benimle birlikte müdür pozisyonundaki diğer kişiler olan Kemal kod adlı Mehmet Ali Oğuz, Yakup kod adlıYusuf Koçyiğit, Mehmet kod adlı Fatih Deveci ve Ali kod adlı Yüksel Yavuz’u çağırdı. İzmir’de N. K. isimli bir kadının ajandasının ele geçirildiğini, ajanda içerisindeki bilgilere göre N. K.’nin bazı askeri personel ile ilişkiye girerek askeri sırları elde ettiği ve para karşılığı sattığını söyledi. Bu ajandada ismi geçen kişilere idari ve adli işlem yapılacağını, bu ajandanın içinin örgütten olmayan kişiler ile doldurulmasını söyledi.

Listeyi verdik

4 Müdürlerden, örgütten olmayan isimleri yazmalarını karşılarına da birer cümle halinde N. K.’nin yorumuymuş gibi cümleler yazmalarını söyledi. Yani “dün X şahıs ile tanıştım, gözlerimin içine bakıyordu. Hemen buluşma ayarladık, yakında buluşacağız bu kişiden bilgi alabilirim”, “X şahısla dün birlikte olduk. Benden ayrılamaz, istediğim her şeyi alabiliyorum” gibi cümleler ajandaya müdürler tarafından eklendi. Bu eklenen şahıslardan sadece bir tanesini hatırlıyorum. Hava Lojistik Komutanlığı’nda Yarbay olan S.D.’nin ismini buraya ekledik. Ancak hakkında herhangi bir işlem yapılmadı. Selim kod Mehmet Emin Yıldız, Mehmet kod adlı Fatih Deveci’yi örnek çalışma yapacak kişi olarak gösterdi ve “sadece Mehmet’inki olmuş, hiçbirinizin ki olmamış” dedi. Biz bu ajandayı hiç görmedik ancak Mehmet Emin Yıldız’ın istediği hususları hazırlayarak kendisine verdik.”

Atatürkçü subaylar hedef alındı

FETÖ’nün iktidar desteği ile yaptığı kumpaslardan biri de İzmir Askeri Casusluk davasıydı. Soruşturma, 10 Ağustos 2010 tarihinde İzmir Emniyet Müdürlüğü’ne, üniversitede okuyan genç kızların üst düzey bürokratlara para karşılığında pazarlandığı iddiasını içeren isimsiz ihbarla başladı. Özel yetkili İzmir Cumhuriyet Savcısı Zafer Kılınç, ilk operasyonunu 10 Mayıs 2012’de yaptı, üniversite öğrencisi N.K. de tutuklandı. Peş peşe yürüttüğü operasyonlarla TSK’deki Atatürkçü subaylar gözaltına alınarak cezaevine konuldu. Soruşturma sonucunda, 49’u muvazzaf asker 357 kişiye dava açıldı. FETÖ’cü hakim ve savcıların tasfiyesinin ardından İzmir 5. Ağır Ceza Mahkemesi, tüm sanıklar yönünden beraat kararı verdi.

İzmir Başsavcılığı, daha sonra Askeri Casusluk kumpasını kurdukları gerekçesiyle 91 kişi dava açtı. Geçen mayısta biten yargılama sonucunda, 90 sanıktan 55’i hakkında çeşitli suçlardan 7 yıl 6 ay ile 51 yıl 4 ay 5 gün arasında değişen hapis cezaları verildi. 32 sanık beraat ederken, firari sanıkların dosyası ise ayrıldı.