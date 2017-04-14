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  1. 14 Nisan 2017 22:39

FETÖ'cüler hakkında karar verildi: 62 asker...

FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 84 askerden 62'si tutuklandı.

FETÖ'cüler hakkında karar verildi: 62 asker...
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Tekirdağ merkezli 15 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 84 askerden 62’si tutuklandı.

dinilen bilgiye göre, Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Tekirdağ merkezli 15 ilde örgütün askeri yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 84 kişi gözaltına alınmıştı. Yaklaşık bir haftadır devam eden soruşturmalarda çeşitli aralıklarla adliyeye sevk edilen 84 askerden 62’si tutuklanırken, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 7 kişinin ise arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

İHA

tutuklama , asker , fetö , mahkeme