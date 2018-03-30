FETÖ'cülere operasyon: 9 astsubay gözaltında !

Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında 9 astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 astsubay, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.