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  3. 30 Mart 2018 22:33

FETÖ'cülere operasyon: 9 astsubay gözaltında !

Balıkesir'de FETÖ'ye yönelik operasyonda 9 astsubay gözaltına alındı.

FETÖ'cülere operasyon: 9 astsubay gözaltında !
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Balıkesir'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Diyarbakır'da yürütülen soruşturma kapsamında 9 astsubay gözaltına alındı.

Balıkesir Valiliği'nden yapılan yazılı açıklama göre, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 9 astsubay, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilecek.

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