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  3. 05 Mayıs 2017 22:33

FETÖ'cülere tutuklamalar devam ediyor !

Muş ve Nevşehir'de yapılan FETÖ operasyonlarında 13 kişi tutuklandı.

FETÖ'cülere tutuklamalar devam ediyor !
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Muş'ta, Ankara merkezli 81 ildeki Fetullahçı Terör  Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonun ardından  adliyeye sevk edilen 15 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, FETÖ/PDY'nin "emniyet mahrem  imamları"na yönelik 26 Nisan'da ülke genelinde düzenlenen eş zamanlı operasyonda,  Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 15 şüphelinin gözaltına alındığı belirtildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan  11'inin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandığı kaydedilen açıklamada,  şüphelilerden 2'sinin savcılıkça, 2'sinin de adli kontrol kararıyla serbest  bırakıldığı bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, soruşturma kapsamında firari 4 şüphelinin yakalanması için  çalışmaların devam ettiği, her tür suç ve suç oluşumlarına karşı mücadelenin  kesintisiz sürdürüleceği vurgulandı.

NEVŞEHİR'DE 2 TUTUKLAMA

Nevşehir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında biri polis 2 kişi tutuklandı.

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, FETÖ/PDY soruşturması çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve KHK ile meslekten ihraç edilen eski polis memuru Mustafa Ş. ile işçi Musa P.  gözaltına alındı.   Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, Nevşehir Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

AA

operasyon , fetö