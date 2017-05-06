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  3. 06 Mayıs 2017 16:33

FETÖ'cülerin davasına bakan hakim hakkında şok karar

FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 107 hakimden birinin, Kayseride FETÖ davalarının görüldüğü 2nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Pelin U. olduğu belirtildi.

FETÖ'cülerin davasına bakan hakim hakkında şok karar
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK), tarafından dün açıklanan ve ’Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ)’ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen 107 hakimden birisi, Boydak davaları ve birçok FETÖ soruşturmasının görüldüğü 2nci Ağır Ceza Mahkemesi üye hakimlerinden Pelin U. oldu. Hakkında terör örgütü üyeliğinden gözaltı kararı bulunan hakim Pelin U. görev yaptığı Kayseri adliyesine gelerek teslim oldu. Eşi de Kayseri adliyesinde savcı olduğu belirlenen hakim Pelin U. savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama istemiyle nöbetçi mahkemeye gönderildi. Hakim tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

DHA

pelin , soruşturma , hakim , ihraç , fetö