''FETÖ'cüyüm'' diye dilekçe verdi ama serbest !

Kahramanmaraş'ta FETÖ/ PDY'ye yönelik geçen 24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki B.G. gözaltına alındı.

2 gün sorgulanan ve örgütle bağlantısı olmadığını iddia eden B.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak B.G'nin daha önce 17/25 Aralık sonrasında kendi el yazısıyla 'Ben FETÖ'cüyüm' diyerek dilekçe yazdığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ortaya çıktı. B.G'nin dilekçesinde "1963'ten bu yana Fetullah Gülen Hoca efendiyi tanıyorum. Kasetlerini dinliyorum. Kendisini çok seviyorum. Eğer Gülen'i sevmek, dinlemek, onu düş etmek örgüt üyesi olmak anlamına geliyorsa, kendimi ihbar ediyorum. Örgüt üyesiyim" yazdığı öğrenildi.