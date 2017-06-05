SON DAKİKA
HEPSİ VATANDAŞLIKTAN ÇIKARILIYOR
Cezalara erken ödeme indirimi müjdesi
Cezalara erken ödeme indirimi müjdesi
Ve Arda Turan Galatasaray'a dönüyor !
Ve Arda Turan Galatasaray'a dönüyor !
Hepsi tek tek incelenecek !
Hepsi tek tek incelenecek !
Fitili Bakan ateşledi, tartışmalar başladı: Emeklilik yaşı artıyor mu ?
Fitili Bakan ateşledi, tartışmalar başladı: Emeklilik yaşı artıyor mu ?
Gözünün önünde çocuğunu kaçırıldılar, o fark etmedi bile...
Gözünün önünde çocuğunu kaçırıldılar, o fark etmedi bile...
Dolar resmen eridi ! 2017'nin en dibinde
Dolar resmen eridi ! 2017'nin en dibinde
İstanbul Şişli'de korkutan yangın
İstanbul Şişli'de korkutan yangın
Survivor'da elenen isim belli oldu
Survivor'da elenen isim belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 05 Haziran 2017 09:38

''FETÖ'cüyüm'' diye dilekçe verdi ama serbest !

Kahramanmaraş'ta FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 75 yaşındaki B.G., serbest bırakıldı. Şüphelinin 17/25 Aralık sonrasında ''FETÖ'cüyüm'' diyerek dilekçe verdiği ortaya çıktı.

''FETÖ'cüyüm'' diye dilekçe verdi ama serbest !
A+ A-

Kahramanmaraş'ta FETÖ/ PDY'ye yönelik geçen 24 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda örgüt üyesi olduğu gerekçesiyle 75 yaşındaki B.G. gözaltına alındı.

2 gün sorgulanan ve örgütle bağlantısı olmadığını iddia eden B.G adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak B.G'nin daha önce 17/25 Aralık sonrasında kendi el yazısıyla 'Ben FETÖ'cüyüm' diyerek dilekçe yazdığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği ortaya çıktı. B.G'nin dilekçesinde "1963'ten bu yana Fetullah Gülen Hoca efendiyi tanıyorum. Kasetlerini dinliyorum. Kendisini çok seviyorum. Eğer Gülen'i sevmek, dinlemek, onu düş etmek örgüt üyesi olmak anlamına geliyorsa, kendimi ihbar ediyorum. Örgüt üyesiyim" yazdığı öğrenildi.

Sabah

dilekçe , gözaltı , fetö