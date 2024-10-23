FETÖ'de koltuk kavgası: Terör örgütü ikiye bölündü

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünün ardından örgüt içinde koltuk kavgası başladı. Gülen'den sonra başa geçme kavgasında örgütün ABD ayağını yöneten Mustafa Özcan ve Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz isimlerinin öne çıktığı belirtildi.

Terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in öldüğü haberinin duyulması ile FETÖ içinde var olan kavgalar artık göz önünde yaşanmaya başlandı. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, örgütün sahip olduğu güç ve parayı yönetmek isteyenler arasında bir mücadele yaşanıyor. Gülen'den sonra başa geçme kavgasında Mustafa Özcan ve Abdullah Aymaz'ın isimleri öne çıkıyor.

Bunlardan Mustafa Özcan'ın örgütün ABD ayağını yönettiği ve terör örgütü elebaşı Gülen'in Pensilvanya'daki çiftlikte hep yanında olduğu, ayrıca 'Uzun Cevdet' lakaplı Cevdet Türkyolu ile örgütün parasını yönettiği belirtildi. Örgütte Özcan'ı destekleyenler arasında Türkyolu'nun yanı sıra İsmet Aksoy, Naci Tosun, Muhammed Çetin, Ekrem Dumanlı ve Adem Kalaç'ın yer aldığı kaydedildi. Özcan'a yakın bu isimlerin tamamının FETÖ'nün yeni icra heyetine seçilmiş kişiler olduğu, örgüt için karar alma mekanizmasında çoğunluğu oluşturduğu ifade edildi.

ÖRGÜTÜN ABDULLAH AYMAZ TARAFI

Örgütün Avrupa tarafının en güçlü isimlerinden biri olarak bilenen Abdullah Aymaz'ın da örgütte liderliğe gelmek istediği belirtildi. FETÖ'nün Almanya ayağını yöneten Aymaz'ı destekleyen grupta ise Mustafa Yeşil, Ali Ursavaş, Talip Büyük, İsmail Cingöz, Hüseyin Karakuş ve Bilal Karamuna gibi isimlerin yer aldığı ifade edildi. Bu isimlerden de yalnızca Talip Büyük'ün örgütün yeni icra heyetinde yer aldığı bildirildi.

DHA/İHA