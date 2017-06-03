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  3. 03 Haziran 2017 15:03

FETÖ'de kritik karar! O isim tutuklandı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün Muğla, Denizli ve Aydın illeri Bölge Mahrem imamı olduğu öğrenilen M.M.G. çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.

FETÖ'de kritik karar! O isim tutuklandı
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Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda örgütün Muğla, Aydın ve Denizli illeri Bölge Mahrem İmamı olduğu öğrenilen M.M.G. isimli şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Muğla Emniyet Müdürlüğü TEM ekiplerinin gözaltına aldığı Muğla, Aydın ve Denizli illeri Bölge Mahrem imamı M.M.G. emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kamuda mühendis olarak çalıştığı öğrenilen ve KHK ile ihraç edilen M.M.G.'nin örgütün haberleşme sistemi Bylock kullanıcısı olduğu öğrenildi.

İHA

imam , muğla , mahrem , tutuklandı , fetö