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  3. 13 Aralık 2017 00:25

FETÖ'den 16 kişi tutuklandı !

FETÖ soruşturmasında 21 şüpheli kişiden 16'sı tutuklandı.

FETÖ'den 16 kişi tutuklandı !
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Eskişehir merkezli 12 ilde yapılan operasyon kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi oldukları iddiası ile gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen 21 kişiden 16'sı tutuklandı

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından FETÖ/PDY üyesi oldukları iddia edilen Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik yapılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheliler önce Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi. Burada ifadeleri alınan 21 şüpheli sabah saatlerinde sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 21 kişiden 16'sı tutuklanırken, 5'i ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartı ile serbest bırakıldı.

İHA

soruşturma , tutuklama , fetö
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