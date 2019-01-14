Milli Piyango'dan ''büyük ikramiye'' açıklaması !
Milli Piyango'dan ''büyük ikramiye'' açıklaması !
Şeker Piliç'in sahiplerine FETÖ gözaltısı !
Şeker Piliç'in sahiplerine FETÖ gözaltısı !
Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçası bulundu
Palu ailesi olayında yeni gelişme: Kemik parçası bulundu
CHP'den sert sözler: Bu tehditler bize sökmez
CHP'den sert sözler: Bu tehditler bize sökmez
Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar ve fırtına geliyor
Meteoroloji'den yeni uyarı: Kar ve fırtına geliyor
Whatsapp'ta büyük hata: Mesajlarınız başkalarına gidiyor !
Whatsapp'ta büyük hata: Mesajlarınız başkalarına gidiyor !
Bakan detayları açıkladı: Girişimciye 360 bin TL destek
Bakan detayları açıkladı: Girişimciye 360 bin TL destek
30 ilaç daha SGK tarafından karşılanacak
30 ilaç daha SGK tarafından karşılanacak
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 14 Ocak 2019 17:37

FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı

Niğde merkezli 3 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

FETÖ'den 4 kişi gözaltına alındı
A+ A-

Niğde merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında 4 şüpheli daha yakalandı.

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan 11 şüpheliden 4'ünü daha gözaltına aldı. Zanlıların emniyetteki işlemleri devam ediyor. Firari bir şüphelinin yakalanması için ise çalışmalar sürüyor. 

Niğde Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında ardışık ve karışık arama yöntemiyle sabit, kontörlü ve büfe telefonları üzerinden haberleşerek örgütsel faaliyette bulundukları ve örgütün "TSK mahrem imamları" ile irtibat kurdukları öne sürülen 28 şüpheli hakkında soruşturma başlatılmıştı. Haklarında yakalama kararı çıkarılan 11 zanlıdan 6'sı Niğde, Ankara ve Elazığ'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınmış, adliyeye sevk edilen şüphelilerden biri tutuklanmış, 5'i adli kontrol şartıyla salıverilmişti. 

AA

fetö , gözaltı , soruşturma
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM