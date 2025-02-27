FETÖ'den aranan eski astsubay yakalandı
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol
Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.
İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay N.M.O.’yü (37) yakaladı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.
İHA
Hem aradığınız haberlere hızlıca ulaşabilmek hem de Haber3.com'a destek olmak için Google News'te Haber3.com'a abone olun.
Haber3'e Google News'te abone olunAbone Ol