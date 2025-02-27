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FETÖ'den aranan eski astsubay yakalandı

FETÖ'den aranan eski astsubay yakalandı
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Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay gözaltına alındı.

İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Operasyon düzenleyen ekipler, hakkında ’silahlı terör örgütüne üye olma suçundan’ 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ’Mete’ kod adlı ihraç astsubay N.M.O.’yü (37) yakaladı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, cezaevine teslim edildi.

İHA

Etiketler fetö ihraç ihraç edilen astsubay astsubay eski astsubay gözaltı
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