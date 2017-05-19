Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
Türkiye'ye bayram hediyesi: Teröristlere ağır darbe
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
İşte sosyal medyanın en zararlısı...
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Kılıçdaroğlu'ndan sert tepki: Türkiye bunu kaldıramaz
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Survivor Türkiye - Yunanistan'da dikkat çeken yarışmacı
Binlerce bakire 8 gün boyunca krala eş olmak için yarışacak
Binlerce bakire 8 gün boyunca krala eş olmak için yarışacak
Dünyanın konuştuğu tecavüz olayında flaş karar
Dünyanın konuştuğu tecavüz olayında flaş karar
Aleyna Tilki kıyafetleriyle havuza atladı
Aleyna Tilki kıyafetleriyle havuza atladı
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı
Bear Grylls'in kamera arkası görüntüleri ilk kez yayınlandı
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 19 Mayıs 2017 16:14

FETÖ'den aranan isim Fas'a kaçarken yakalandı

Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı FETÖ'den aranırken Fas'a kaçarken yakalandı.

FETÖ'den aranan isim Fas'a kaçarken yakalandı
A+ A-

Diyanet-Sen 2 Nolu Şube Başkanı FETÖ soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Ruhani Aras, Fas’a kaçarken Atatürk Havalimanı’nda yakalandı.

Diyanet-Sen 2 No’lu Şube Başkanı Ruhani Aras, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında yakalanıp tutuklandı. Arasın 14 Mayıs 2017’de Fas’a kaçmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı’nda yakalandığı öğrenildi.  

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca FETÖ mensuplarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı çıkarılan Diyanet-Sen İstanbul 2 No’lu Şube Başkanı Ruhani Aras, 14 Mayıs 2017 tarihinde Fas’a kaçmak üzere gittiği Atatürk Havalimanı’nda yakalandı.  Gözaltına alındıktan sonra emniyete götürülen ve buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na sevk edilen şüpheli Aras, savcılık sorgusunun ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne çıkarıldı. Şüpheli Aras, hakimlikte verdiği ifadenin ardından  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Milliyet

ruhani aras , diyanet-sen şube başkanı , fetö