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  3. 30 Temmuz 2017 17:26

FETÖ'den aranıyordu... Yakalandı !

Adıyaman'da yapılan yol uygulamasında FETÖ'den aranan Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalışan kişi gözaltına alındı.

FETÖ'den aranıyordu... Yakalandı !
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Adıyaman'da yol uygulaması yapan polisler, Başbakanlık bünyesinde raportör olarak çalışan ve Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olma suçundan aranan F.K.’yi şüphe üzerine durdurulan otomobilde yakaladı.

Adıyaman Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent girişinde yapılan yol kontrolünde şüpheli araçlar durdurularak arandı, içinde bulunanlar kimlik kontrolünden geçirildi.

Polisin şüphe üzerine durdurduğu plakası açıklanmayan bir otomobilde bulunan F.K.’nin yapılan GBT sorgulamasında, FETÖ/PDY üyeliğinden arandığı saptandı. Bunun üzerine gözaltına alınan ve Başbakanlık bünyesinde daha önce raportör olarak çalıştığı belirtilen F.K. sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.

DHA

raportör , başbakanlık , fetö
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