FETÖ'den gözaltına alınan Ali Tezel: Eski eşim iftira attı

Ali Tezel dün sabah saatlerinde Cihangir’deki evinden gözaltına alındı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Tezel’in, 2010 yılında boşandığı 23 yıllık eşi Meryem Kumanova’nın şikâyetiyle gözaltına alındığı belirtildi. Tezel’e Bank Asya ve firari FETÖ yöneticisi Hidayet Karaca’yla ilgili sorular yöneltildi. Karaca’yla emeklilik için kalan süresini hesaplamak için görüştüğünü söyleyen Ali Tezel, Bank Asya’ya da bir günlüğüne para yatırdığını belirtti. Ali Tezel 6 saat sonra serbest bırakıldı.

UYURKEN YATAKTAN ALDILAR

Ali Tezel şunları söyledi: “Eski eşim boşanmayı içine sığdıramamışki, bu sebeple beni FETÖ’cülükle suçlayan bir dilekçe vermiş. Sabah uyurken yataktan aldılar. Nazik davrandılar arkadaşlar. Teşekkür ediyorum polislere. Eşim iftira yaptı, hukuki sürecin ardından, eşim hakkında da suç duyurunda bulunmayı düşüneceğim.”

ALİ TEZEL KİMDİR ?

Ali Tezel 10 Eylül 1966 tarihinde Ödemiş’te doğmuştur. İlkokulu Ödemiş’te tamamladıktan sonra ortaokulu devlet parasız yatılı olarak İzmir Buca Lisesi Ortaokulunda ve Lise’yi de yine devlet parasız yatılı olarak Konya Atatürk Sağlık Meslek Lisesi’nde 1985 yılında tamamlamış ve aynı yıl Nevşehir’de sağlık memuru olarak göreve başlamıştır. 1987-1989 yıllarında Ankara Numune Hastanesi Hızır Acil Servisinde geceleri çalışıp, gündüzleri de Hacettepe Üniversitesi Anestezi Teknikerliği bölümüne devam etmiştir.

1989 yılında İzmir Alsancak Devlet Hastanesi acil servisinde geceleri çalışırken, gündüzleri de Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel ilişkiler Bölümüne başlamış ve 1993 yılında, 4 yılda tamamlamıştır.

1995 yılında ÖSYM tarafından yapılan merkezi sınav sonrasında girdiği SSK Sigorta Müfettiş Yardımcısı sınavı ile SSK’da Sigorta Müfettiş Yardımcısı olarak göreve başlamıştır.

Sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel gözaltına alındı!

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