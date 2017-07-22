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  3. 22 Temmuz 2017 17:25

FETÖ'den ihraç edilmişti, kaçakçılıktan yakalandı

FETÖ soruşturması kapsamında Emniyet'ten ihraç edilen eski komiser yardımcısı aracında çok sayıda kaçak cep telefonuyla yakalandı.

FETÖ'den ihraç edilmişti, kaçakçılıktan yakalandı
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Mardin'in Midyat ilçesinde FETÖ'den ihraç edilen eski komiser yardımcısının  kullandığı otomobilde, 250 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi

Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Şırnakın Cizre İlçesi'nden Midyat'a seyir halindeki aracı durdurdu.

 Araç sürücüsü olan ve Batman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevliyken FETÖ üyeliğinden ihraç edilen eski komiser yardımcısı M.Y. indirilerek arama yapıldı.

Eski kaçakçılık komiseri M.Y.'nin aracında yapılan aramalarda, arka koltuk yanı ve bagaj kısmında gizlenmiş gümrük kaçağı 250 cep telefonu ele geçirildi. Polis ekipleri araç ile kaçak cep telefonlara el koyarken, sürücü M.Y. gözaltına aldı. M.Y.'nin emniyetteki resmi işlemleri devam ediyor.

 

 

DHA

komiser yardımcısı , kaçakçılık , ihraç , pdy , fetö
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