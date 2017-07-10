FETÖ'den PDY'ye ''darbe'' mesajı

İstihbarat birimleri, FETÖ'nün 15 Temmuz öncesi PKK/PYD'ye 'Türkiye'de darbe yapacağız, Nusaybin sınırına yakın olun, oradan toprak alacaksınız' mesajı gönderdiği ortaya çıktı.

15 Temmuz darbe girişimin yıldönümünün yaklaştığı bugünlerde FETÖ’cü hainlerin planladıkları yeni bir kirli tezgahı planladıkları ortaya çıktı.



SINIRA YAKIN OLUN ARAZİYİ ALIN



Akşam'dan Devrim Tosunoğlu'nun haberine göre; istihbarat birimleri terör örgütü PKK’nın Suriye’deki uzantısı olan PYD ile yapılan bu görüşmede FETÖ’cüler onlardan Mardin Nusaybin sınırına yakın olmalarını istediği tespit etti. FETÖ’cüler darbe sonrası ülkenin karışacağını ve PYD’nin Türkiye sınırına yakın konuşlanması durumunda sınırı geçerek bölgeyi kendilerine dahil edeceklerinin sözünü verdikleri yine istihbarat kaynaklarının ulaştığı bilgiler arasında yer aldı.