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  3. 13 Ekim 2020 18:18

FETÖ'den tutuklanan eski Aşkale Belediye Başkanı beraat etti

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan Erzurum'un eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran beraat etti.

FETÖ'den tutuklanan eski Aşkale Belediye Başkanı beraat etti
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Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinde bugün görülen dava duruşmasında 12 Ekim 2017 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyesi olmaktan 6 yıl 3 ay hapis cezasından hükümlü eski Aşkale Belediye Başkanı Enver Başaran’ın tahliyesine karar verildi.

YARGITAY KARARINI VERDİ
Enver Başaran’ın bugün görülen duruşmasında Yargıtay 16. Ceza Dairesinin itirazı değerlendirilerek "Suçu işlemediği sabit olduğundan" Yargıtay’ın bozma ilamına uyularak beraatına karar verildi.

Enver Başaran’ın avukatı Faruk Terzioğlu ise yaptığı açıklamada, "Hukuk geç de olsa tecelli etmiştir" dedi.

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