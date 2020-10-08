FETÖ'nün ''altın çocukları'' hücre evinde yakalandı

FETÖ firarisi eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner, Ankara'nın Etimesgut ilçesinde saklandıkları hücre evinde polis operasyonuyla yakalandı.

FETÖ'NÜN "ALTIN ÇOCUKLAR" YAKAYI ELE VERDİ

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünde üst düzey konumda olan ve firari olarak aranan eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ev Hüsrev Salmaner, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Ankara'nın Etimesgut ilçesinde gerçekleştirilen operasyonla yakalandı. Örgütsel faaliyetlerini sürdükleri öğrenilen 2 örgüt mensubunun elebaşı Fethullah Gülen'in örgütün emniyetteki üst düzey yapılanmasında gelecek vadeden kişiler olarak gördüğü "altın çocuklar" arasında bulunduğu belirtildi.

BİRÇOK SUÇTAN ARANIYORLARDI

Şahısların örgütün kendi aralarında iletişim ağı olarak kullandıkları ByLock isimli programı kullanmaktan ve birçok dosyadan suçları bulunurken polisten kaçmak için kılık kıyafet ve eşkal değiştirdikleri ve hücre evinin deşifre olmaması adına kendi aileleriyle ve örgüt mensubu şahıslarla görüşmede; hücre evine yakın konumda olan başka bir daireyi daha kiralayarak orayı kullandıkları öğrenildi.

ÖRGÜTSEL DOKÜMAN, BİLGİSAYAR VE CEP TELEFONU ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri tespit ettikleri iki adrese de eş zamanlı operasyon gerçekleştirirken operasyonda çok sayıda örgütsel doküman, bilgisayar ve cep telefonu ele geçirildiğini bildirildi.