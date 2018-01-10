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  3. 10 Ocak 2018 20:55

FETÖ'nün çirkin oyunu ! Yüksek cirolu şirketleri...

FETÖ davasında eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

FETÖ'nün çirkin oyunu ! Yüksek cirolu şirketleri...
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Eski Bursa  Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık iş adamı Ferudun K, "O dönemde ekonomi  dergilerinde yer alan verilere göre yıl içinde cirosu en yüksek olan 250 şirketten örgüt için para toplanırdı" diye konuştu.

 Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet  Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin  Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 26'sı tutuklu 60 sanığın  yargılanmasına devam edildi. 

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında 25 tutuklu ve  bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Harput ise tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra T Tipi Ceza ve İnfaz  Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya  katıldı.

Duruşmanın ikinci gününde savunma yapan tutuksuz sanıklardan Demirtaş  Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun K, 17-25 Aralık sürecinden  sonra FETÖ yapılanması ve faaliyetlerini anlattı.

Eski Vali Harput tutuksuz sanığa sorular sordu

Mahkeme başkanının izniyle eski vali Harput da tutuksuz sanık Ferudun  K'ye soru yöneltti.

Ferudun K'nin ifadesinde geçen kendisi hakkındaki iddiaları irdeleyen  Harput, kendisinin sohbetlere katılmayanları arayıp azarladığına şahit olup  olmadığını sordu.

Harput'un sorusuna Kahraman, "Cemaat adına düzenlenen davet ve  sohbetlerde denk geldiğimiz zaman kendisinin 'Sohbetler birlik ve beraberlik  adına çok faydalı oluyor, katılmakta fayda var' dediğine şahit oldum fakat  birilerini arayıp azarladığına hiç şahit olmadım." diye cevap verdi.

Ferudun K, Harput'un 2014 yılı yerel seçimlerinden önce kendisine ait  evde sohbet organize edip etmediği yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:

"2014 yılı ocak ayı başlarında dönemin sözde il imamı Cansu Sarıyıldız  benim evimde bir sohbet organize etti. Bu sohbete dönemin valisi Şahabettin  Harput, Cansu Sarıyıldız, O.Y, M.K, H.G, E.A. ve adını hatırlayamadığım birkaç  kişi daha katılmıştı. Sohbette Cansu Sarıyıldız 'Bu yolsuzluğa, hırsızlığa sessiz  mi kalacağız? Elimizde tape kayıtları dinleme kayıtları var. Yerel seçimlerde  Bursa merkezde AK Parti'yi değil CHP'yi destekleyeceğiz. İlçelerde de AK Parti  karşısındaki en güçlü adayları destekleyeceğiz' dedi. Cansu Sarıyıldız'un bu lafı  üzerine M.K, O.Y. ve ben karşı çıktık. Şahabettin Harput sohbetten ayrıldı ama  tepkisini net hatırlayamıyorum."

Harput'un, Ferudun K'ye Bursa'daki vergi rekortmenlerinden örgüte  himmet adı altında para toplayıp toplamadığını da sordu.

Ferudun K. ise "O dönemde ekonomi dergilerinde yer alan verilere göre  yıl içinde cirosu en yüksek 250 şirketten örgüt için para toplanırdı. En son  dönemin Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın bir iş adamından 80 bin lira para  istediğini Cansu Sarıyıldız'dan duydum." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz sanık Hilmi G. ise sanık  sıfatıyla mahkemede bulunanların doğruyu söylemeleri halinde mahkemenin hemen  sonuçlanabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme başkanı da "Bu konuda  gerekeni biz yaparız" diyerek sanığı uyardı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların dinlenilmesiyle yarın da devam edecek.

şirket , ciro , para , fetö
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