FETÖ'nün çirkin oyunu ! Yüksek cirolu şirketleri...

Eski Bursa Valisi Harput'un da aralarında bulunduğu 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi. Tutuksuz sanık iş adamı Ferudun K, "O dönemde ekonomi dergilerinde yer alan verilere göre yıl içinde cirosu en yüksek olan 250 şirketten örgüt için para toplanırdı" diye konuştu.



Bursa'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ve bazı iş adamlarının da yer aldığı 26'sı tutuklu 60 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın duruşmasında 25 tutuklu ve bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları hazır bulundu.

Harput ise tutuklu bulunduğu Kocaeli Kandıra T Tipi Ceza ve İnfaz Kurumundan Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmanın ikinci gününde savunma yapan tutuksuz sanıklardan Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun K, 17-25 Aralık sürecinden sonra FETÖ yapılanması ve faaliyetlerini anlattı.

Eski Vali Harput tutuksuz sanığa sorular sordu

Mahkeme başkanının izniyle eski vali Harput da tutuksuz sanık Ferudun K'ye soru yöneltti.

Ferudun K'nin ifadesinde geçen kendisi hakkındaki iddiaları irdeleyen Harput, kendisinin sohbetlere katılmayanları arayıp azarladığına şahit olup olmadığını sordu.

Harput'un sorusuna Kahraman, "Cemaat adına düzenlenen davet ve sohbetlerde denk geldiğimiz zaman kendisinin 'Sohbetler birlik ve beraberlik adına çok faydalı oluyor, katılmakta fayda var' dediğine şahit oldum fakat birilerini arayıp azarladığına hiç şahit olmadım." diye cevap verdi.

Ferudun K, Harput'un 2014 yılı yerel seçimlerinden önce kendisine ait evde sohbet organize edip etmediği yönündeki soru üzerine şunları kaydetti:

"2014 yılı ocak ayı başlarında dönemin sözde il imamı Cansu Sarıyıldız benim evimde bir sohbet organize etti. Bu sohbete dönemin valisi Şahabettin Harput, Cansu Sarıyıldız, O.Y, M.K, H.G, E.A. ve adını hatırlayamadığım birkaç kişi daha katılmıştı. Sohbette Cansu Sarıyıldız 'Bu yolsuzluğa, hırsızlığa sessiz mi kalacağız? Elimizde tape kayıtları dinleme kayıtları var. Yerel seçimlerde Bursa merkezde AK Parti'yi değil CHP'yi destekleyeceğiz. İlçelerde de AK Parti karşısındaki en güçlü adayları destekleyeceğiz' dedi. Cansu Sarıyıldız'un bu lafı üzerine M.K, O.Y. ve ben karşı çıktık. Şahabettin Harput sohbetten ayrıldı ama tepkisini net hatırlayamıyorum."

Harput'un, Ferudun K'ye Bursa'daki vergi rekortmenlerinden örgüte himmet adı altında para toplayıp toplamadığını da sordu.

Ferudun K. ise "O dönemde ekonomi dergilerinde yer alan verilere göre yıl içinde cirosu en yüksek 250 şirketten örgüt için para toplanırdı. En son dönemin Emniyet Müdürü Ali Osman Kahya'nın bir iş adamından 80 bin lira para istediğini Cansu Sarıyıldız'dan duydum." diye konuştu.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuksuz sanık Hilmi G. ise sanık sıfatıyla mahkemede bulunanların doğruyu söylemeleri halinde mahkemenin hemen sonuçlanabileceğini öne sürdü. Bunun üzerine mahkeme başkanı da "Bu konuda gerekeni biz yaparız" diyerek sanığı uyardı.

Duruşma, tutuksuz sanıkların dinlenilmesiyle yarın da devam edecek.