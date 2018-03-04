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  3. 04 Mart 2018 17:51

FETÖ'nün ''Eyalet ablası'' tutuklandı

Samsun'da FETÖ'den yakalanan kişi çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

FETÖ'nün ''Eyalet ablası'' tutuklandı
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Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında "İlkadım eyalet ablası" olduğu iddiasıyla ev hapsi verilen Derya E, savcının itirazı sonucu çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube  Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince eşi Erdal E. ile 26 Şubat'ta  gözaltına alınan Derya E'ye, 1 Mart'ta çıkarıldığı mahkemece ev hapsi verilmesi  kararına, savcı bir üst mahkemeye başvurarak itiraz etti.

İtiraz sonucu tekrar gözaltına alınan Derya E, çıkarıldığı mahkemece  tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Erdal E'nin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

FETÖ'nün hücre evinde 26 Şubat'ta yakalanan Derya E'nin, "Derya55"  kullanıcı adıyla örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı ve  uygulamaya 15 bin 891 kez giriş yaptığı tespit edilmişti. 

Zanlının örgüte ait evlerle ilgilendiği ve FETÖ mensuplarının  evlendirilmesinin koordinasyonunda da yer aldığı belirlenmişti.

FETÖ firarisi olarak aranan eşi de yakalanan ve gözaltındaki işlemleri  süren Derya E'nin 1 yaşındaki çocuğuyla görüşmesi için bir oda tahsis edildiği ve  burada çocuğuyla ilgilenebildiği öğrenilmiş, bazı muhalefet partisi  milletvekilleri ise gözaltı işleminin ardından çocuğunun fotoğrafını sosyal  medyadan paylaşarak Derya E'nin serbest bırakılmasını istemişti.

eyalet ablası , tutuklama , fetö
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