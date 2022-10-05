FETÖ'nün 'hacamatçı' mahrem imamına hapis cezası

FETÖ/PDY'nin jandarma mahrem yapılanmasında sözde yönetici olduğu iddiasıyla arandığı sırada yurt dışına kaçmak isterken, Muğla Köyceğiz'de yakalanan, 'hacamatçı' mahrem imama hapis cezası verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet S.’ın evine 3 Kasım 2021'de operasyon düzenlenmiş; ancak evinde bulunamamıştı. Operasyon sırasında polisler evde iken, FETÖ soruşturması kapsamında daha önce görevden ihraç edilen eski binbaşılar Ali A. ile Sancar G., zile basmış ve gözaltına alınmışlardı. İfadelerine başvurulan Ali A. ve Sancar G., sağlık sorunları yaşadıkları için, S.'ın evine hacamat yaptırmak amacıyla geldiklerini söylemişlerdi. Jandarma mahrem yapılanmasında sözde yönetici pozisyonunda olduğu tespit edilen Mehmet S., 23 Aralık 2021'de yurt dışına kaçma hazırlığındayken, Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde yakalanıp, tutuklandı. S. hakkında, 'silahlı terör örgütü kurma veya yönetme' suçundan 22,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

8 YIL 9 AY HAPİS

Ankara 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık S. ve avukatı katıldı. Savcının cezalandırılması yönünde verdiği mütalaaya karşı savunma yapan S., suçlamaları kabul etmedi. Örgütle ilgisinin olmadığını, bio enerji eğitimi aldığını ve geçimini S.ak için ‘hacamat’ yaptığını, bu nedenle evine çok sayıda kişinin gelip gittiğini ileri sürdü. Hakkında verilen beyanları da kabul etmediğini söyleyen S., beraat ve tahliye talebinde bulundu. Sanık ve vekilinin savunmasının ardandan kararını açıklayan mahkeme, S.’a, ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.