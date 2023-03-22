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FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var

FETÖ'nün hücre evlerine operasyon: Çok sayıda gözaltı var
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İstanbul'da FETÖ'nün gaybubet evlerine yönelik operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul'da faaliyet gösteren gaybubet evlerine ve halen örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen 25 şüphelinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon tapıldı. Operasyonda 21 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanması çalışmalar sürüyor. 

DHA

Etiketler fetö gaybubet evi gözaltı
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