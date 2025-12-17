FETÖ'nün kamu yapılanmasına operasyon: 19 gözaltı kararı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ/PDY’nin Dışişleri Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Merkez Bankası, BDDK, EPK, SPK gibi kurumları hedef alan kamu mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma yürütüldü. İlgili bakanlıklar bünyesinde oluşturulan birimler ile kolluk birimlerinin çalışmaları sonucunda 6'sı aktif görevde, 13'ü ihraç edilmiş olmak üzere toplam 19 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik Ankara merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.
6 FİRARİ FETÖ ÜYESİ YAKALANDI
Ayrıca; FETÖ/PDY üyesi olduklarına dair yürütülen kovuşturmalar kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezalarının infazı amacıyla yakalama emri çıkarılan 7 firari hükümlüye yönelik Ankara'da düzenlenen operasyonda 6 şüpheli yakalandı. (DHA)
DHA
