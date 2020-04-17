FETÖ'nün kritik ismi koronavirüsten öldü

FETÖ’nün kilit ismi olarak bilinen ve araması bulunan Rahmi Bıyık, yaşadığı Londra kentinde koronavirüse (Covid-19) yakalandı. Tedavi altına alınan Bıyık’ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

FETÖ'ye ait olduğu bilinen HÜRSİAD (Hür Sanayici ve İş Adamları Derneği) Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Bıyık aynı zamanda Ankara ve İç Anadolu Bölgesi'ndeki mali işlerden sorumlu imamı olarak biliniyordu.

Rahmi Bıyık, açılan soruşturmalar kapsamında FETÖ üyeliğinden dolayı aranıyordu.