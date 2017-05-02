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  1. 02 Mayıs 2017 15:20

FETÖ'nün mahrem eşleri ablası tutuklandı

Malatya'da, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, "örgütün mahrem eşlerinin ablası" olarak faaliyet gösterdiği iddiasıyla gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FETÖ'nün mahrem eşleri ablası tutuklandı
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Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu ve "örgütün mahrem eşlerinin ablası" olarak aktif şekilde faaliyet gösterdiği belirlenen A.B.K'yi ikamet ettiği evinde gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, daha sonra emniyete götürüldü. A.B.K, ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

A.B.K'nin eşinin de örgütün "mahrem imam"ları arasında yer aldığı ve daha önce tutuklandığı belirtildi.

AA

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