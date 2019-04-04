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  3. 04 Nisan 2019 15:47

FETÖ'nün ''mahrem imamı'' tutuklandı

İzmir'de FETÖ soruşturmasında "mahrem imamı" olduğu nedeniyle yargılanan sanık duruşmada tutuklandı.

FETÖ'nün ''mahrem imamı'' tutuklandı
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İzmir'de, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik  soruşturma kapsamında örgütün "mahrem imamı" olduğu gerekçesiyle tutuksuz  yargılanan sanık duruşmada tutuklandı.

İzmir 17. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuksuz sanık Mesut  Boztepe ve avukatı hazır bulundu.

Duruşma savcısı, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanan M.T'nin  ifadesine göre, FETÖ'nün TSK yapılanmasında mahrem imam olarak "müdür"  seviyesinde görev alan Boztepe'nin "Esat" kod adını kullandığı, aynı zamanda  arama tarama mesulü (ATM) görevini üstlendiğini belirterek örgütün şifreli  haberleşme programı ByLock'u kullandığının da tespit edildiğini kaydetti.

Savcı, "Silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan cezalandırılmasını  istediği sanığın tutuklanması yönünde esasa ilişkin mütalaa verdi.

Esasa ilişkin mütalaaya katılmadığını belirten Boztepe, ByLock  iddiasını ve tanık ifadesini reddettiğini, hakkındaki suçlamaları kabul  etmediğini beyan ederek tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi.

Süre talebinde bulunan sanık avukatı da savcının, müvekkilinin  tutuklanma talebinin mahkemenin reddetmesi gerektiğini savundu.

Mahkeme heyeti, dosyaya giren yeni belge ve deliller sonucunda  Boztepe'nin tutuklanmasına, sanık avukatının süre talebinin kabulüne karar  vererek duruşmayı erteledi

AA

duruşma , sanık , fetö
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