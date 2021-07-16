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FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu için istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu için istenen ceza belli oldu

MİT tarafından Kırgızistan'da yakalanan FETÖ'nün sözde Orta Asya sorumlusu Orhan İnandı hakkında 22,5 yıla kadar hapis isteniyor.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianame nöbetçi ağır ceza mahkemesine gönderildi.

 İddianamede, İnandı için "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 15 yıldan 22 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi.

MİT operasyonuyla Türkiye'ye getirilen İnandı, 5 Temmuz'da adli makamlara teslim edilmişti.

Etiketler fetö orhan inandık orta asya
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