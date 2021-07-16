FETÖ'nün Orta Asya sorumlusu için istenen ceza belli oldu

Bu 2 anket AK Parti ve MHP'deki 4 aylık oy kaybını ortaya koydu

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İsrail'de üretilmiş... Türkleri takip eden casus yazılım tespit edildi

Kafesten kurtarılan iki kişiden şoke eden ifade: Kendi isteğimizle girdik