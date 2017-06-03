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  3. 03 Haziran 2017 10:47

FETÖ'nün polis imamı tutuklandı

FETÖ'nün Antalya Emniyet İmamı olduğu iddia edilen ve ihraç edilen komiser tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FETÖ'nün polis imamı tutuklandı
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FETÖ'nün Antalya Emniyet İmamı olduğu öne sürülen ve meslekten ihraç edilen komiser S.B., tutuklanarak cezaevine gönderildi

S.B.'nin Antalya'nın Kemer İlçesi'nde lüks bir otelde tatil yaptığını belirleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, hafta başında düzenlenen operasyonla gözaltına almıştı. Sağlık kontrolü sonrasında ifadesi alınan S.B., adliyeye sevk edildi.

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı, yakalandığında yanında çok sahte kimlik ve dijital veri ele geçirildiği belirtilen şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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