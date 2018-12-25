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  3. 25 Aralık 2018 17:09

FETÖ'nün ''Ramiz Dayı''sının cezası belli oldu

FETÖ'nün dizi film karakteri olan "Ramiz Dayı" kod ismini verdiği sanık hakkında mahkeme kararını verdi.

FETÖ'nün ''Ramiz Dayı''sının cezası belli oldu
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Örgüt mensuplarının, dizi film karakteri "Ramiz dayı" kod isimini verdiği sanık, 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Cezanın açıklanması ise sanık etkin pişmanlıktan yararlandığı için geri bırakıldı

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanan ve etkin pişmanlığı kabul edilen "Ramiz dayı" kod adlı sanığa, 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında, tutuksuz sanık Rıdvan M. ve avukatı hazır bulundu.

Kentte faaliyet yürüten bir firmada insan kaynakları uzman yardımcısı olarak görev yaptığını ifade eden sanık, savunmasında, etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını söyledi.

"TESBİH TAŞIDIĞIM İÇİN BANA BU İSİM VERİLDİ"

Üniversiteyi İzmir'de okuduğunu belirten Rıdvan M, "Kullandığım iki telefon hattıma ByLock programını, örgüt mensuplarının talimatı ile yükledim. 13 örgüt mensubu ile ilgili teşhis ve tespitim doğrudur. Pişmanım. Örgütte bulunduğum dönemde 'Ramiz dayı' kod ismini kullandım. Sürekli tespih taşıdığım için arkadaşlarım bana bu ismi verdi." diye konuştu.

ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANDIRILMASI TALEBİ

Savcı mütalaasında, sanığın örgütün gizli haberleşme programı ByLock'u kullanması, örgütün evlerinde kalması ve sohbetlerine katılması, himmet ve para toplaması nedeniyle "terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırılmasını, itiraflarda bulunması nedeniyle etkin pişmanlıktan yararlandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, etkin pişmanlığı kabul edilen sanık Rıdvan M'yi, "terör örgütüne üye olmak" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

AA

fetö , ceza , ramiz dayı
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