FETÖ’nün seçim planı ifşa oldu

Firari FETÖ'cü eski Emniyet amiri Emre Uslu, FETÖ’nün seçim planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Firari FETÖ'cü eski Emniyet amiri Emre Uslu, FETÖ’nün seçim planına ilişkin açıklamalarda bulundu.

FETÖ’cü Emre Uslu, KHK ile görevine son verilenlerin parti kurması çağrısında bulundu.

“Bugün KHK’lılar parti kursa 1 yıl içinde iyi çalışmayla alacakları oy 1 ila 3 milyon arasında” diyen Uslu, kurulan partinin pazarlık masasına oturabileceğini öne sürerek şunları yazdı:

“Bu güç ile KHK’lılar kendi hakları için de, terör söyleminin yok edilmesi için de, hapistekilerin çıkması için de çok rahat pazarlık yapabilirler. Tüm gözlemlerim bu sonucu veriyor

‘KHK’lılara parti kurdurmazlar’ fikri bir öğrenilmiş çaresizliktir. 40 KHK’lı bir araya gelsin dilekçesini versin tam da şimdi onların parti kurmasını ister AKP (muhalefeti bölmek için) onlar da kurar partisini. Muhalefet mi? Onlar FÜTÜLEMEYE devam etsin.”