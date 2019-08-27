FETÖ'ye art arda operasyon ! Gözaltı sayısı artıyor

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY'nin 'TSK içindeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, aralarında yüzbaşı ve astsubayların da bulunduğu 23 asker hakkında yakalama kararı verildi. Gaziantep merkezli İzmir, Ankara, Giresun, Kahramanmaraş, Hatay, Mardin, Kilis, Şırnak, Erzurum, Adana, Ağrı, Hakkari, Kocaeli ve Kırklareli'nde operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

AĞRI

Ağrı merkezli 4 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgüt üyelerinin kendi aralarında gizli iletişim amaçlı kullandığı "ByLock" adlı programı kullananlara yönelik Ağrı merkezli Ankara, İzmir ve Bursa'da operasyon düzenlendi.

Sabah saatlerindeki eş zamanlı operasyonda, söz konusu suça karıştıkları tespit edilen 3 şüpheli yakalandı.

Zanlıların diğer illerde gözaltına alındıkları ve Ağrı'ya getirilecekleri belirtildi.

ÇANAKKALE

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik 21 askeri personel hakkında yakalama kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Şube Müdürlüğü (TEM) ekiplerince Çanakkale merkezli, Gaziantep, Hatay, Ağrı, Kahramanmaraş, Niğde, İstanbul, Ankara, Kocaeli, Hakkari, Kırıkkale ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eş zamanlı operasyon başlatıldı. Operasyon kapsamında 9 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.