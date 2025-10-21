  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var!

FETÖ'ye büyük operasyon: 50 ilde, 286 gözaltı var!

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 50 ilde FETÖ'ye yönelik operasyonlarda 286 şüphelinin yakalandığını duyurdu.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 50 ilde FETÖ’ye yönelik son bir aydır polis tarafından devam eden operasyonlarda; 286 şüphelinin yakaladındığını belirterek 154'ünün tutuklandığını, 79'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandığını, diğerlerinin işlemlerine ise devam edildiğini kaydetti.

Bakan Yerlikaya operasyonlarla ilgili şu ayrıntıları paylaştı:
"Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile EGM TEM Daire Başkanlığımız, KOM ve İstihbarat Başkanlıklarımız koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerimizce yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Afyonkarahisar, Aksaray, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bingöl, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon ve Zonguldak'ta düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler; terör örgütünün 'güncel yapılanması, finans yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, örgütün kripto haberleşme programı ByLock kullanıcısı olmak, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı."

İHA

text-ad
Etiketler İçişleri Bakanlığı Ali Yerlikaya fetö gözaltı operasyon
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Kırmızı bültenle aranıyordu... Niğde'de yakayı ele verdi! Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Otomobil fiyatlarına yüzde 35'e varan indirim yolda: İşte o markalar... Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı Bir haftardır her yerde aranan genç kız ortaya çıktı 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti 29 yaşındaki satranç büyükustası hayatını kaybetti Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Japonya'da tarihi seçim: Takaichi, ülkenin ilk kadın başbakanı oldu Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Meteoroloji'den sel alarmı: 9 il için sarı kodlu uyarı geldi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Kurtlar Vadisi'nin ünlü oyuncusu sunucu aşkıyla dünyaevine girdi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi Çatlaklar oluşan 2 bina apar topar tahliye edildi 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde eşi benzeri olmayan keşif! İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu İstanbul'da metrobüs kazası: Uzun kuyruklar oluştu
Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Japon deprem uzmanı ''400 yıldır enerji biriken'' bölgeyi uyardı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Erdoğan'a olay sözler! CHP'li Ali Mahir Başarır hakkında soruşturma başlatıldı Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Depoları doldurmayın! Akaryakıta indirim geliyor Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı Ünlü holding patronu Hamdi Akın ifadeye çağrıldı Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Tehlike saçan bu ürünler ülkeye sokulmayacak! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! Denizin ortasında 12 saat boyunca ölüm kalım savaşı! İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı İzmir'de dehşet evi: Oğlunu öldürdü, eşini ağır yaraladı Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var! Can Holding soruşturmasında 11 tutuklama daha: Aralarında Masonların lideri de var!