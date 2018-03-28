FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
Trump o şirkete kafayı taktı Büyük zarar
Soluğu hastanede aldılar: 150 öğrenci zehirlendi
Soluğu hastanede aldılar: 150 öğrenci zehirlendi
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı
Bu illerde yaşayanlar dikkat Meteoroloji uyardı
Maliye Bakanı açıkladı: ''9 bin personel alınacak''
Maliye Bakanı açıkladı: ''9 bin personel alınacak''
''Ticaret savaşı'' Türkiye'ye yarayacak !
''Ticaret savaşı'' Türkiye'ye yarayacak !
Meriç'te korkunç olay ! Çok sayıda mülteci kayboldu
Meriç'te korkunç olay ! Çok sayıda mülteci kayboldu
İstanbullulara müjde ! Trafiği rahatlatacak açıklama
İstanbullulara müjde ! Trafiği rahatlatacak açıklama
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 28 Mart 2018 23:40

FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor

FETÖ'ye yönelik yürütülen operasyon Balıkesir merkezli 5 ilde 600 polisin katılımıyla yapılıyor.

FETÖ'ye büyük operasyon: 600 polis katılıyor
A+ A-

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Balıkesir merkezli 5 ilde 63 adrese 600 polisin katılımıyla eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Alınan bilgiye göre, Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, FETÖ'nün  gizli mütevelli heyeti toplantısı yapacağı bilgisine ulaşması üzerine Cumhuriyet  Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY yönetiminin talimatı doğrultusunda haklarında  henüz adli işlem yapılmamış, deşifre edilmemiş ya da firari durumda olan  şüphelilerin, Türkiye genelinde örgüt içinde sözde "atamaya tabi tutarak" yer değiştirdikleri tespit edildi.

Gittikleri illerde örgüt yapılanması içinde görev aldıkları,  faaliyetleri duran oluşumları tekrar canlandırmaya çalıştıkları, özellikle örgüt  üyesi tutuklu, hükümlü veya firarilerin ailelerine yardım etme bahanesiyle örgüte yeni eleman kazandırma faaliyetlerine devam ettikleri belirlendi.

Örgüte mensup kadınların birçoğunun farklı illerde yürütülen  soruşturmalarda firari oldukları ve örgüt tarafından gaybubetevi olarak  nitelendirilen hücre evlerinde kaldıkları ortaya çıkarıldı.

ÇOK SIK HARCAMA YAPIYORLAR, ÖRGÜTSEL TOPLANTILAR DÜZENLİYORLAR

Bu şüphelilerin, belirli aralıklarla öğrenci evlerini, tutuklu,  hükümlü ve firari aileleri ile bazı ilçelerde bulunan örgüt mensuplarını ziyaret  ettikleri, herhangi bir işte çalışmadıkları halde çok sık harcama yaptıkları ve  zaman zaman döviz bozdurdukları, farklı illerde bulunan örgüt mensuplarına maddi  yardımda bulundukları tespit edildi.

Ayrıca tespit edilen mütevelli grubu içinde yer aldıkları kaydedilen  şüphelilerin, zaman zaman örgütsel toplantılar düzenledikleri ve örgüt adına para  topladıkları, kadın eğitim danışmanları içinde yer alan zanlılara hücre evi  ayarladıkları ve maddi destekte bulundukları belirlendi.

Bu bilgiler üzerine Balıkesir, İzmir, Manisa, Denizli ve Uşak'ta  tespit edilen, aralarında 24 gaybubet (hücre evi), 14 öğrenci ve 5 güvenli evin  de bulunduğu 63 adreste çok sayıda şüpheliye yönelik 600 personelin katılımıyla  eş zamanlı operasyon başlatıldı.

AA

operasyon , balıkesir , polis , emniyet , fetö
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM