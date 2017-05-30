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  3. 30 Mayıs 2017 20:17

FETÖ'ye nefes aldırılmıyor ! 24 kişi gözaltında

Osmaniye merkezli 5 ilde yapılan FETÖ operasyonunda 24 kişi gözaltına alındı.

FETÖ'ye nefes aldırılmıyor ! 24 kişi gözaltında
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Osmaniye merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY operasyonları kapsamında ‘ByLock’ kullandığı tespit edilen 24 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgütün şifreli haberleşme sistemi olan ‘ByLock’u kullandığı tespit edilen şüpheliler ile ilgili yakalama kararı çıkartıldı. Osmaniye merkezli yürütülen soruşturmada Isparta, Burdur, Kırıkkale ve Kütahya'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 24 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirilerek sorgulanmak üzere Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

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