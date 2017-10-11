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  3. 11 Ekim 2017 17:21

FETÖ'ye para gönderen 75 kişi hakkında gözaltı kararı

FETÖ'nün yurt dışındaki kurumlarına yüklü miktarda poara gönderdiği tespit edilen 75 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

FETÖ'ye para gönderen 75 kişi hakkında gözaltı kararı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurt dışındaki kurumlarına yüklü miktarda para gönderdiği tespit edilen 75 kişi hakkında soruşturma başlatıldığı, şüphelilerden 36'sının gözaltına alındığı bildirildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün yurt dışındaki kuruluşlarıyla irtibatlı oldukları ve bu kurumlara yüklü miktarda para gönderdikleri belirlenen 75 kişi hakkında "terör örgütü üyeliği" iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

Savcılığın talimatıyla harekete geçen Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 75 kişiden 36'sını gözaltına aldı.

Diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

AA

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